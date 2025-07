Temptation Island, quanto guadagnano i tentatori

Quanto guadagnano i tentatori di Temptation Island? Andiamo a scoprire le cifre.

La nuova edizione di Temptation Island si è rivelata subito un grande successo: la prima puntata ha totalizzato ben 3.452.000 spettatori con uno share del 27,8%, confermando l’amore del pubblico per il format estivo targato Canale 5.

Protagoniste assolute? Le sette coppie pronte a mettere alla prova la loro relazione… ma anche i 26 single, tra tentatori e tentatrici, che hanno già iniziato a catalizzare l’attenzione..

Tra i nomi che hanno fatto subito discutere ci sono diversi volti già noti al pubblico dei reality e dei dating show Mediaset. Spiccano: Diego De Fazio, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Emanuele Fiori, visto nell’ultima edizione del Grande Fratello. Gabriel Merolla e Francesco Farina, ex corteggiatori del programma di Maria De Filippi. Il giovane Flavio Ubirti, calciatore e modello, che ha fatto impazzire il web (qui per tutti i dettagli su chi è).

Ma al di là dei flirt e delle dinamiche già partite, una domanda sta incuriosendo i fan del programma: quanto guadagnano i tentatori di Temptation Island?

Quanto guadagnano i tentatori di Temptation Island 2025?

Secondo le indiscrezioni riportate da Tv Blog, i tentatori e le tentatrici percepiscono un cachet che varia dai 500 ai 1.000 euro a settimana. Una cifra modesta se paragonata ai compensi dei concorrenti di altri reality come il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, ma comunque significativa, considerando la durata del programma.

Il compenso non è uguale per tutti: potrebbe variare in base alla popolarità pregressa, alla permanenza nel villaggio e alla centralità del ruolo all’interno della narrazione televisiva.

Chi resta più a lungo guadagna di più

Il format prevede che non tutti i single restino fino alla fine del programma. Solo chi riesce a instaurare un vero feeling con uno dei partner delle coppie rimane nel villaggio. Gli altri, invece, vengono eliminati man mano che perdono rilevanza nelle dinamiche di coppia.

Questo significa che la durata della permanenza nel villaggio è strettamente legata alle interazioni con i protagonisti e, di conseguenza, anche il guadagno può variare sensibilmente da un tentatore all’altro.