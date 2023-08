Taxi gratis per chi si sbronza, Giulia Salemi commenta la proposta di Nikita Pelizon (ed ha ragione da vendere)

Dopo Tommaso Zorzi, anche Giulia Salemi si è interrogata sulla proposta di legge in merito ai taxi gratis fuori dai locali per chi si ubriaca, così come ha proposto la vincitrice del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon (la modella va molto fiera di aver collaborato all’idea insieme a Salvini).

Taxi gratis, Giulia Salemi commenta la proposta di Nikita Pelizon

Giulia Salemi ha condiviso un lungo stato sui social dove si interroga sull’attuale situazione in Italia svelando le vere priorità del nostro paese (e queste non sono di certo i taxi gratis per chi decide – volontariamente – di ubriacarsi):

Viviamo tutti nella paura e nella rassegnazione. Penso che prima di dare i taxi gratis a chi è sbronzo post discoteca, bisognerebbe aiutare a mettere in sicurezza chi è costretto ogni mattina ed ogni sera a prendere un mezzo pubblico per andare e tornare dal lavoro. Milano è diventata pericolosa, e se prima il fenomeno sembrava circoscritto a poche zone o all’hinterland, oggi assistiamo quotidianamente a fenomeni delinquenziali nel centro storico o nei posti dove prima ci sentivamo sicuri. Dal mio punto di vista il vero problema è la mancanza di pene certe. E’ evidente che le leggi in Italia hanno dei buchi. Sono figlia di un poliziotto, quindi questo argomento lo conosco bene, perché le forze dell’ordine sono le prime vittime di leggi leggere o facilmente aggirabili. Io ho fiducia in questo governo e spero davvero che si possa fare presto qualcosa per la sicurezza di Milano e del resto del Paese.

Cosa ne pensate delle sue parole?