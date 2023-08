Taxi gratis per chi beve in discoteca: la sperimentazione è già partita e continua a non convincere. A dire la sua nelle passate ore è stato anche Tommaso Zorzi, da sempre molto critico nei confronti del vicepremier Salvini. Zorzi non ha alcun timore ad esporsi anche su tematiche spinose come questa e, in barba ai consensi, ha detto la sua sull’ultima bislacca proposta.

Taxi gratis, cosa pensa Tommaso Zorzi di Salvini e Nikita

Tra coloro che sono rimasti spiazzati dall’ultima proposta del governo sui taxi gratis fuori dalle discoteche per coloro che alzano il gomito (più bevi e più vinci una corsa gratis, riassumendo), c’è anche Tommaso Zorzi. Mentre si gode le vacanze, Zorzi ha commentato l’ultima trovata:

Questa roba mi manda ai matti, non posso esimermi. Allora, Salvini cosa fa? Ti dice: tu, che stai uscendo di casa e i soldi ce li avevi perché, o sei amico del barista o i soldi ce li avevi, e non ce li hai più per il taxi perché li hai spesi tutti in drink, io come Stato cosa faccio? Ti premio e il taxi per tornare a casa te lo regalo io, a spese dei contribuenti! Però, se mettiamo che la mattina devi andare al lavoro, o un appuntamento a Milano all’ora di punta e un taxi ti serve, ti attacchi al caz*o! Perché all’ora di punta a Milano i taxi non ci sono, perché sempre lo stesso Salvini non vuole liberalizzare le licenze.

Vogliamo dargli torto? Ma Tommaso prosegue e oltre a parlare di Salvini cita anche l’ideatrice di questa splendida (!) proposta:

Con tutto che sono mesi e mesi che ci ha sfrantumato i cosiddetti con questa campagna ‘tolleranza zero’ contro l’uso ed abuso di alcol e droghe – sulla quale per carità possiamo anche essere parzialmente d’accordo -, lo stesso Salvini però pubblicamente ammette di essersi messo alla guida completamente sbronzo […] Raga, uno se se le inventa non viene così bene, perché poi dice ‘è finita qui?’, no! Perché questa idea dei taxi chi gliel’ha suggerita? Nikita Pelizon! No, è meraviglioso (ride, ndr).

Zorzi ha infine detto la sua anche sugli italiani e sulla loro scarsa (direi nulla) memoria storica. Il vero problema del nostro Paese. (Il video in apertura)