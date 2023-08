Nei giorni scorsi è partita, in via sperimentale, l’iniziativa approvata da Matteo Salvini sui taxi gratis a chi beve dopo la discoteca. Idea che sarebbe stata avanzata da Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip, come ha svelato lei stessa in un recente video sui social.

Nikita Pelizon e la sua idea di taxi gratis: ecco come è nata

Nikita è stata contattata dall’Associazione Italiana Content e Digital Creators (AICDC), la stessa che ha aderito al tavolo governativo con Salvini. “La presidente Sara Zanotelli mi ha chiamato chiedendomi di far parte dell’associazione e io ho deciso di accettare”, ha spiegato Nikita Pelizon a Fanpage.it.

Ma come è nata invece l’idea dei taxi gratuiti? L’ex Vippona ha fatto delle precisazioni:

Mi hanno spiegato che portano avanti progetti su diverse tematiche, tra le quali la sicurezza stradale, e mi hanno parlato di questa riunione da fare. In particolare, essendo i giovani più vicini al mondo dei social che a quello della politica, bisognava pensare a un modo per evitare incidenti stradali che si verificano spesso d’estate, quando tornano a casa di notte. Così ho pensato all’idea delle navette gratuite. Ho insistito più su queste ultime che sui taxi gratuiti, anche se ora ci sono entrambi. Sinceramente io spingevo più sulle navette, sia per evitare il costo dei taxi che per un concetto di andata e ritorno. Puoi risparmiare anche sulla benzina, inquinare di meno e portare più persone, oltre ad essere più sicuro. Avevo poi sottolineato che l’autista non deve soffrire di sonnolenza o avere una certa età, perché in passato è successo che determinati guidatori si fossero addormentati.

La Pelizon ha anche spiegato di aver avuto contatti con Salvini:

Era con noi al tavolo. Mi fa piacere che si sia confrontato con gli influencer e le nuove generazioni, che magari sono anche più vicine ai suoi figli. Mi sembra un passo avanti perché si va a chiedere anche alle persone più giovani il loro punto di vista e una fusione di questo tipo può creare qualcosa di positivo.

Nikita ha anche svelato che starebbero cercando nuove iniziative, “ma non posso dire niente”.