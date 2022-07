Carlo Conti è pronto per ricominciare con la nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza dal prossimo 30 settembre. Nel cast anche Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip amatissima dal pubblico.

Tale e Quale Show, i concorrenti ufficiali

Tale e Quale si prepara a tornare nelle case degli italiani a partire dal 30 settembre con la confermatissima giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il cast segreto fino a poco fa, è stato finalmente svelato in anteprima da Sorrisi.com.

Tra le novità, lo statuto speciale di Francesco Paolantoni che torna in gara da “ripetente” dopo aver partecipato a Tale e quale show. Al suo fianco ci sarà Gabriele Cirilli, veterano del programma, che lo aiuterà con lezioni specifiche ad affrontare le trasformazioni al meglio.

Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show: gli uomini

Antonino Spadacchino: cantante ed ex vincitore di Amici.

Gilles Rocca: attore e regista, nel 2020 ha vinto Ballando con le stelle.

Claudio Lauretta: imitatore già avvezzo alle trasformazioni in tv, da Striscia la Notizia a Zelig, Italia’s Got Talent e Le Iene.

Andrea Dianetti: attore e doppiatore, nel 2006 partecipa ad “Amici di Maria de Filippi” nella categoria recitazione per poi lavorare a teatro al cinema e in diverse fiction.

Ripetente con personal coach

Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli: la carriera del comico parte a metà Anni 80, ma la consacrazione vera e propria arriva negli Anni 90 con i personaggi che porta sul piccolo schermo grazie a “Mai dire gol”. Gabriele Cirilli gli farà qui da guida e sostegno.

Le donne

Valeria Marini: la showgirl per eccellenza degli Anni 90, conduttrice e attrice, nel suo curriculum ha diversi reality (anche in Spagna), in particolare è ormai veterana del “Grande Fratello Vip” che l’ha vista in gara tre volte.

Alessandra Mussolini: ex politica, dal 2020 si dedica esclusivamente al mondo dello spettacolo, partecipando a “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”.

Elena Ballerini: conduttrice e cantante, ma anche inviata, tra il 2021 e il 2022 per “Citofonare Rai2”, condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Rosalinda Cannavò: attrice, modella e cantante che forse ricorderete anche come Adua Del Vesco (il suo pseudonimo). In televisione l’abbiamo vista in diverse fiction e nell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip.

Valentina Persia: comica e attrice, ha alle spalle una lunga carriera televisiva che comprende una lunga partecipazione a “La sai l’ultima?”, più recentemente l’abbiamo vista a “I soliti ignoti” e L’isola dei famosi.

Samira Lui: terza classificata a “Miss Italia” nel 2017, professoressa de “L’Eredità” è stata al fianco di Carlo Conti e Drusilla Foer durante gli ultimi David di Donatello.