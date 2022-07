Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Pera via della sua storia personale molto dolorosa, l’attrice siciliana si è trovata ad affrontare anche dei “mostri” non indifferenti in ambito lavorativo.

Belle news per i fan di Rosalinda Cannavò: quasi pronto il suo libro

Anche per questo motivo, senza avere alcuna paura, Rosalinda ha deciso di “abbandonare” Adua Del Vesco per raccontare tutta la verità al pubblico e ricominciare da capo, mettendo in discussione il suo passato e accantonando la precedente esperienza di attrice creata sul traballante castello di carte che lei stessa ha voluto far crollare.

Il Grande Fratello Vip per Rosalinda Cannavò è stato importante sotto più punti di vista, dal lavoro alla vita privata.

Ed infatti, come ben sapete, nella Casa più spiata d’Italia Rosalinda ha anche trovato l’amore tra le braccia di Andrea Zenga.

Oggi, attraverso Chi Magazine, scopriamo il suo nuovo e importante progetto lavorativo, la scrittura di un’autobiografia:

L’attrice ed ex gieffina Rosalinda Cannavò sta scrivendo in queste settimane il suo primo libro. Si tratta di un’autobiografia: Rosalinda ripercorrerà tutte le fasi della sua vita, dall’incontro con Gabriel Garko in poi. Senza risparmiare niente e nessuno.