Dayane Mello ha risposto alle domande dei fan svelando pure il suo attuale rapporto con Rosalinda Cannavò dopo la brutta rottura tra di loro e l’ipotetica fine della loro bellissima amicizia nata al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno fatto pace?

Dayane, all’inizio del 2022, così come riportano gli amici di Novella 2000, aveva svelato a che punto era il suo rapporto con Rosalinda: “Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? Io credo di no”.

In merito alle “Rosmello”, la modella brasiliana aveva aggiunto:

Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, però ricordati che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già il passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita e non esisterà mai, magari solo nella vostra testa.

Oggi, a distanza di mesi e dopo la diffida che Dayane avrebbe fatto proprio nei confronti di Rosalinda e un celebre giornalista di Chi Magazine, la Mello sorprende con una risposta: