Quella che doveva essere una comune passeggiata tra amiche in giro per Milano, si è trasformata in un siparietto di gossip con protagoniste Dayane Mello e la modella Dana Saber che, a favor di paparazzi, si sono scambiate baci roventi ed effusioni hot.

Dayane Mello e Dana Saber, baci hot a favore di paparazzo

A completare il quadretto c’era anche Soleil Sorge che, con i cagnolino Simba al guinzaglio, camminava insieme alle amiche sotto l’occhio vigile del paparazzo di Whoopsie che ha condiviso il video.

E se gli estimatori di Dayane Mello non apprezzano i pettegolezzi sul suo conto, la modella, a quanto pare, presta il fianco al gossip prendendosene gioco ma ottenendo un risultato forzato e poco convincente.

Una piega veloce in un noto salone e poi un pranzo in un locale del centro di Milano, prima di dare il via all’intermezzo sexy tra le strade del capoluogo lombardo.

Avvistati i paparazzi, Dayane e Dana si sono lanciate in effusioni roventi un po’ too much che non sono state apprezzate nemmeno dagli internauti che hanno commentato il video su Instagram.

Personalmente non ne ho minimamente compreso il senso di questa provocazione, ma tant’è…