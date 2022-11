Suor Cristina Scuccia è stata l’argomento di discussione di questa domenica appena trascorsa. Ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo, la siciliana ha raccontato per quale motivo ha deciso di abbandonare il convento.

Suor Cristina Scuccia abbandona il velo: spunta un’ipotesi sul motivo

Oggi Cristina Scuccia vive in Spagna e lavora come cameriera ma non ha mai abbandonato il sogno di diventare una cantante e la musica è sempre parte integrante della sua vita.

Sui social, dopo averla vista senza l’abito religioso, la curiosità si è fatta avanti e alcuni utenti hanno spulciato i suoi profili ufficiali evidenziando qualche particolare.

Suor Cristina, infatti, segue Orange Is The New Black, serie TV che parla anche dell’amore tra donne in carcere. Tuttavia, basta spulciare ancora un po’ e si scopre che apprezza pure La Casa di Carta, giusto per chiarire.

Fan delle serie TV Netflix? Probabile.

Su Twitter, invece, qualcuno ha pensato che dietro l’abbandono delle vesti religiose possa esserci una motivazione più profonda e la scoperta del suo reale orientamento sessuale.

ma suor cristina è lesbica pic.twitter.com/VDl6SrKHpW — noemi ミ☆ (@goodnightvngo) November 20, 2022

suor cristina un po’ come adua che “è entrata che studiava teologia, ed è uscita alcolista e lesbica” — rio🌪 (@whatsgoiingoon) November 20, 2022

Questa teoria social, seppur affrontata con superficialità, non è stata offensiva e nemmeno brutale come spesso siamo abituati a leggere online (vedi i commenti che alcune “persone” lasciano a Selvaggia Lucarelli, per esempio).

Cristina Scuccia con la sua scelta ha dimostrato di avere coraggio da vendere e, proprio concretizzandola, ha già dato prova di ciò che vorrà essere in futuro.