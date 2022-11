Suor Cristina Scuccia ha abbandonato il convento. Intervistata in esclusiva da Silvia Toffanin durante Verissimo, si è presentata senza il classico abito religioso, raccontando la sua storia.

Cristina Scuccia non è più una suora: fidanzato e che lavoro fa oggi



La vincitrice nel 2014 del talent The Voice, ha raccontato la sua nuova vita allo stato laicale. “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera”.

L’ex religiosa svela come “il successo non abbia messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita”.

Dopo il dolore per l’addio alla vita religiosa e la scomparsa del padre in pieno Covid, Cristina Scuccia ha raccontato come abbia ritrovato un po’ per volta il sorriso anche grazie a una fede che non l’ha mai abbandonata.

E nella sua nuova vita non chiude le porte all’amore: “Non è la priorità ma ci credo sempre”, racconta Cristina a Silvia Toffanin.

“Credo sempre nell’amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella”, ha concluso.