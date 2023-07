“Stefano ha tradito Belen”, ecco con chi: Corona mostra le prove

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez? Questo è lo scoop di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha descritto minuziosamente cosa sarebbe accaduto in questi mesi (qui vi abbiamo raccontato tutto) tra la coppia più attenzionata dello showbiz italiano.

Nonostante questo, pare che Stefano De Martino abbia fissato in alto, sul suo profilo di Instagram, un commento di un follower che menzionava proprio il presunto scoop di Corona, quasi a volerlo prendere in giro.

Tuttavia non ho trovato questo commento quindi, anche in questo caso, prendete con le pinze le news dei gossippari (ho letto questa faccenda da Deianira).

Corona, a poche ore di distanza dalla prima bomba, ne ha lanciata un’altra svelando chi sarebbe la ragazza con la quale Stefano avrebbe tradito Belen:

Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen.

Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università Scienze dell’Alimentazione. Si chiama Lara, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità.

Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono.

Lara non è una ragazza di “una botta e via”, non è una che appena ti scrive uno famoso immediatamente lo racconta alle amiche e non vede l’ora di andarci a letto per cercare fama, popolarità e per vantarsi anche attraverso il Dio social.

È una ragazza molto carina, perbene, di 23 anni, che come giusto che sia se corteggiata da un bel ragazzo giovane, famoso e benestante che si dichiara SINGLE è giusto che provi ad avere una frequentazione.