Ma Stefano De Martino è rifatto oppure no? E’ questa la domanda che in tanti si sono posti ed alla quale l’ex ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez si è sentito fare anche ieri sera da Francesca Fagnani a Belve. Il conduttore ha finalmente replicato alla curiosità, ma ancora una volta non è stato molto chiaro in merito.

Stefano De Martino rifatto? Ecco come ha replicato

Francesca Fagnani ha aperto la strada ai presunti ritocchini estetici di Stefano De Martino citando “Jonathan l’esperto di stile”, secondo il quale si sarebbe rifatto “le orecchie, le labbra, gli zigomi, i denti”, sottolineando di essersi “rifatto benissimo”.

Ma cosa dice in merito Stefano? “Tutto vero perché se lo dice l’esperto di stile che posso dire. Naso, denti, labbra, orecchie, zigomi, anche gli occhi”, ha glissato De Martino.

Non è la prima volta che viene affrontato l’argomento Stefano De Martino e chirurgia estetica. Era il 2019 quando in una intervista a Fanpage.it parlò per la prima volta dei presunti ritocchi estetici:

Chirurgia? Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato . Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti.

Sicuramente dai tempi di Amici 2009 ad oggi le cose sono parecchio cambiate. In meglio.