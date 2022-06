Lo staff di Lory Del Santo interviene dopo il pasticcio social: “Ecco la verità!”

Lo staff di Lory Del Santo interviene a distanza di qualche ora dal pasticcio social per fare chiarezza sull’epic fail legato ai commenti a cascata comparsi sul suo profilo. Peccato però che a commentare sia stata la stessa regista di The Lady (o chi per lei).

Staff di Lory Del Santo fa chiarezza sui commenti social

I commenti da Lory a Lory non sono passati inosservati, soprattutto per via di alcune offese alla padrona di casa dell’Isola Ilary Blasi, Nicola Savino e uno scivolone anche su Vladimir Luxuria.

Ma qual è la verità sui commenti? A fare chiarezza ci ha pensato proprio lo staff di Lory Del Santo che ha fatto delle doverose precisazioni:

In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory Del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del SAnto, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff allo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers.

Nonostante la spiegazione, nei commenti gli utenti non sembrano affatto convinti della spiegazione dello staff.