Squalifica Grande Fratello, televoto flash: ecco i due concorrenti che rischiano maggiormente

Secondo le prime indiscrezioni del web, stasera nella Casa del Grande Fratello potrebbe esserci un televoto flash per sancire la squalifica di un concorrente: chi potrebbe essere? Gli amici della rete non hanno dubbi tra due nomi.

I più accreditati per la “squalifica” sembrano essere: Giglio e Lorenzo Spolverato. Entrambi hanno esagerato con i toni e il primo, dopo settimane di silenzio, ha “vomitato” tutto il suo rancore nei confronti di Helena Prestes.

Lorenzo invece, continua a non ricevere richiami, prende a pugni la porta del Tugurio e lancia sgabelli in aria. La notizia, trapelata in rete dopo una serie di indiscrezioni, sarebbe stata “confermata” anche da Beatrice Luzzi che ha piazzato un like strategico.

Nonostante Giglio e Lorenzo siano apparsi i più aggressivi sia verbalmente che fisicamente, qualcuno urla alla squalifica di Helena (e questa cosa, scusatemi, mi fa molto ridere).

Una donna che usa la provocazione come arma contro persone visibilmente stanche,

che mette con rabbia le mani al collo ad un altro concorrente, che racconta bugie per mettere tutti contro tutti..merita solo una cosa:

LA SQUALIFICA.#fuorihelena #GrandeFratello @GrandeFratello pic.twitter.com/axCXTMniPR — Giulia Shailenzo is a state of mind. (@Giulietta903) December 1, 2024

LA SQUALIFICA DI GIGLIO perchè non serve ad una mazza come concorrente e dopo la schifezza gigantesca inscenata da Shaila ai danni di Helena non possono non prendere provvedimenti seri. LA SQUALIFICA DOVREBBE ESSERE DOPPIA.

Anche SHAILA merita la squalifica !!#grandefratello pic.twitter.com/OFLncU47LA — SoleilStateOfMind (@sunstateofmind_) December 1, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Luca Giglioli

24 anni, look selvaggio, da rock star anni ‘90, Luca Giglioli lavora come parrucchiere nel salone del padre nel centro storico di Reggio Emilia. Vive con i genitori e il fratello più piccolo.

Ama le moto e possiede una Harley Davidson con la quale, nel tempo libero, va a esplorare sempre posti nuovi. Appassionato di sport, da piccolo ha giocato a calcio e si allena quotidianamente in palestra.

Single da un anno, al momento non sa bene quello che cerca: “Di sicuro il divertimento… se poi arriva la persona giusta…”.