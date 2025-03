Spoiler Eliminato Serale Amici 24, seconda puntata: ecco chi è tra Luk3 e Raffaella

Chi è stato eliminato nel secondo Serale di Amici 24? Il talent di Maria De Filippi entra sempre più nel vivo e, dopo una prima puntata ricca di emozioni e colpi di scena, anche la seconda serata del programma ha riservato momenti di alta tensione. Ma chi ha dovuto dire addio alla scuola? Ecco gli spoiler dell’ultima ora.

Serale Amici 24, il presunto eliminato della seconda puntata: spoiler

Le anticipazioni riportate da SuperGuida TV e Amici News rivelano che, a differenza della prima puntata in cui ci sono state due eliminazioni, questa volta solo un allievo ha dovuto lasciare definitivamente la competizione. Il nome dell’eliminato è ancora avvolto nel mistero, ma secondo indiscrezioni circolate in rete, sarebbe Raffaella la concorrente costretta ad abbandonare il talent.

Come di consueto, la puntata ha visto tre manche serrate che hanno messo a dura prova i concorrenti.

Prima Manche: le squadre di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri hanno sfidato la formazione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il team Petti-Letti ha avuto la meglio, mandando a rischio Francesco (poi salvato), Senza Cri e Luk3. Quest’ultimo è finito tra gli eliminati provvisori.

Seconda Manche: la squadra di Pettinelli e Lettieri ha poi affrontato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Questa volta sono stati Zerbi-Cele a uscire sconfitti, mettendo a rischio Alessia, Chiara e Chiamamifaro. Dopo le esibizioni decisive, le due ballerine si sono salvate, mentre Chiamamifaro è finita al ballottaggio finale.

Terza Manche: ancora un confronto tra le squadre di Zerbi-Cele e Petti-Letti, ma stavolta la rivincita è andata ai primi. Tra gli allievi della squadra avversaria, TrigNo, Nicolò e Raffaella sono finiti a rischio. Nicolò è riuscito a salvarsi immediatamente, mentre Raffaella è diventata la seconda eliminata provvisoria.

Chi ha lasciato definitivamente Amici 24?

Dopo le tre manche, i concorrenti finiti al ballottaggio finale sono stati Chiamamifaro, Luk3 e Raffaella. Dopo un’ulteriore esibizione, Chiamamifaro ha ottenuto la salvezza, lasciando la sfida tra Luk3 e Raffaella. Secondo le indiscrezioni più accreditate, sarebbe stata proprio Raffaella a dover lasciare definitivamente il secondo Serale di Amici 24.

Ma cosa avrebbe portato a questo esito? Secondo quanto svelato dal VicolodelleNews, a ‘tradire’ la presunta eliminata del secondo Serale sarebbe stato Instagram: Raffaella avrebbe visualizzato un video, motivo per cui si sospetta sia proprio lei ad essere uscita ed essersi impossessata, anzitempo, dei social.

Tuttavia, si tratta di informazioni non ancora confermate ufficialmente. Per scoprire la verità e vedere come i ragazzi hanno affrontato questa difficile serata, bisognerà attendere la messa in onda della puntata, in programma per questa sera su Canale 5.