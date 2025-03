Spoiler Amici 24, puntata speciale prima del Serale: ecco cosa è successo

Nella giornata odierna, 13 marzo 2025, si è tenuta una registrazione speciale del celebre talent show Amici 24. La puntata, che andrà in onda domenica 16 marzo, promette di regalare al pubblico emozioni intense e momenti indimenticabili. Grazie agli spoiler forniti da SuperGuidaTV, siamo in grado di fornirvi un’anteprima dettagliata di quanto accaduto in studio.

Spoiler Amici 24, puntata speciale

Durante la registrazione, tutti i cantanti si sono esibiti presentando i loro inediti, offrendo al pubblico una panoramica delle loro capacità artistiche e delle storie che desiderano raccontare attraverso la musica. Ecco una sintesi delle performance:

TrigNO ha presentato “Cento sigarette”, un brano che affronta il tema di un amore tossico.

Luke ha cantato “Roma lo sa”, una canzone ispirata a una storia vera.

SenzaCri ha eseguito “Grande muraglia”, un pezzo che narra di una relazione vista in time-lapse.

Vybes ha proposto “Chiedere aiuto”, un brano che tratta il delicato tema della salute mentale.

Gli altri concorrenti si sono esibiti con gli inediti già presentati nella puntata precedente, offrendo al pubblico l’opportunità di riascoltare e apprezzare nuovamente le loro proposte musicali.

Una delle novità introdotte in questa puntata è stata la partecipazione attiva del pubblico presente in studio. Alle spalle di ogni cantante erano posizionati dei cubi con il loro nome, e agli spettatori è stata consegnata una pallina colorata da inserire nel cubo del loro artista preferito. Questo meccanismo ha permesso di ottenere un feedback immediato sulle esibizioni, rendendo il pubblico parte integrante del processo decisionale.

Le squadre del Serale: formazione e strategie

Con l’avvicinarsi del Serale, le squadre sono ormai definite. Da una parte abbiamo il team Zerbi-Cele, composto dagli allievi seguiti dai professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dall’altra, i CuccaLo, guidati da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, la nuova formazione composta da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che stanno ancora lavorando per trovare un soprannome che le rappresenti al meglio. Il clima competitivo si fa sempre più intenso, e le strategie adottate dai coach saranno determinanti per il percorso degli allievi.