Serale Amici 24, anche Cristiano Malgioglio tra i giudici, attesa per il terzo nome

Amadeus non sarà solo! Cristiano Malgioglio si unisce al parterre di giudici di Amici 24 per la terza volta. Ma chi sarà il terzo nome a sorpresa?

Il talent show di Maria De Filippi continua a far parlare di sé. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la notizia che conferma Cristiano Malgioglio tra i giudici del Serale di Amici 24. La sua presenza, insieme a quella di Amadeus, promette scintille e spettacolo per l’attesissima fase finale del programma.

Cristiano Malgioglio e Amadeus: una coppia esplosiva al Serale di Amici 24

L’annuncio della presenza di Amadeus nel cast del Serale di Amici 24 aveva già fatto discutere. Ma ora, con la conferma di Cristiano Malgioglio, l’attesa per il programma cresce esponenzialmente. L’istrionico cantautore, amatissimo dal pubblico, torna per la terza volta a ricoprire il ruolo di giudice, confermandosi un volto ormai imprescindibile per il talent di Canale 5.

Secondo le indiscrezioni riportate da BubinoBlog, la trattativa tra Amadeus e Discovery si sarebbe finalmente sbloccata, aprendo le porte a una giuria d’eccezione. Il sito, infatti, scrive:

Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo Serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo, l’istrionico cantautore, da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive, sarà giurato del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5.

Chi sarà il terzo giudice di Amici 24?

Con Amadeus e Cristiano Malgioglio ormai praticamente certi, resta da scoprire chi sarà il terzo giudice del Serale. I rumors si rincorrono e tra i possibili nomi spuntano volti noti dello spettacolo e della musica italiana. Da Fedez a Rkomi, passando per Ilary Blasi, le ipotesi si moltiplicano, alimentando il dibattito sui social.

I fan sono in trepidante attesa di un annuncio ufficiale da parte della produzione. Nel frattempo, sui social si accendono le discussioni: chi sarà il terzo componente della giuria? La scelta ricadrà su un volto già noto al pubblico di Amici o ci sarà una sorpresa inaspettata?

Amici 24, il Serale al via il 22 marzo

L’attesa sta per finire: il Serale di Amici 24 partirà ufficialmente il 22 marzo. Il talent di Maria De Filippi si prepara ancora una volta a regalare emozioni e colpi di scena, con un cast di allievi già pronti a darsi battaglia sul palco.

Con Amadeus e Malgioglio nel ruolo di giudici, il programma promette spettacolo e intrattenimento. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare con l’annuncio del terzo giudice, che potrebbe stravolgere ogni previsione.