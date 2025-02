Spoiler Amici 24, chi passa al Serale? Classifica e liti tra prof

Cosa accadrà nella prossima puntata di Amici 24? Ecco le anticipazioni del prossimo appuntamento in onda domenica 9 febbraio 2025. Come ogni settimana, vi sveliamo gli spoiler sul talent show di Canale 5, resi noti dal portale SuperGuidaTV. Scopriamo chi ha avuto accesso al Serale nel corso dell’ultima registrazione.

Spoiler Amici 24, le anticipazioni del 9 febbraio 2025

Sfide, competizioni e valutazioni sempre più decisive: il Serale di Amici 24 è ormai alle porte e la tensione tra gli allievi cresce. I professori hanno il compito di giudicare le performance con voti sempre più determinanti, mentre gli studenti sono alla ricerca dei tre sì necessari per conquistare la maglia d’oro e accedere alla fase successiva. Ecco cosa è successo nel corso della registrazione di oggi.

Giudici delle gare sono state Ilary Blasi per il canto e Veronica Peparini per il ballo. Ma chi ha avuto accesso al Serale di Amici 24? Ecco cosa dicono le anticipazioni:

Sfide superate. D’ora in poi non ce ne saranno più. Inizia la corsa verso il Serale. Chi arriva primo in classifica ha la possibilità di esibirsi e se riceve il si da tutti e 3 i professori e ottenere la maglia del serale. Per Antonia è successo così, Chiara invece non l’ha avuta per Emanuel. TrigNo si sfida con Nicolò

Antonio si sfida con Lucia

Al Serale accedono Antonia e Alessia. Chiara, pur essendo arrivata prima, non ha ricevuto il benestare di Emanuel Lo. Nicolò si è esibito per tre volte, ottenendo sempre tre no da Rudy Zerbi.

Classifica canto e ballo

Ecco la classifica di canto:

Antonia

Jacopo

Luk3

Senza cri

Nicolò

Chiamamifaro

Mollenbeck e vybes

Deddè

La gara di ballo:

Chiara

Asia

Dandy

Francesco

Alessia

Francesca

Daniele non balla perché infortunato

E’ entrata una nuova ballerina latinista, Deborah.

Non sono mancate, come sempre, le liti tra i professori, in particolare tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il mancato accesso al Serale di Nicolò e sul voto dato da Anna a Luk3 (5,5).