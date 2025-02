Amici 24: Nicolò restituisce la maglia del Serale, ecco perché

Importanti novità scuotono il daytime di Amici 24. Una proposta della maestra di danza Alessandra Celentano ha portato la produzione a cambiare radicalmente le regole di accesso al Serale, generando subito le prime reazioni tra studenti e professori. Il cambiamento più eclatante? Nicolò, giovane talento del canto, ha deciso di restituire la maglia già conquistata, scatenando un acceso dibattito all’interno della scuola.

Amici 24, rivoluzione nel regolamento: il Serale non sarà più lo stesso

Tutto è partito da una richiesta di Alessandra Celentano, storica e severa insegnante di danza del talent show. Convinta dell’indiscutibile talento dei suoi ballerini Alessia, Daniele e Chiara, la Celentano ha proposto un cambiamento significativo:

Per ottenere la maglia del Serale, non basta più il sì del proprio insegnante. È necessaria l’approvazione di tutti i professori della stessa categoria.

La produzione, trovando la proposta interessante, ha deciso di applicare questa regola non solo per la danza, ma anche per il canto. Un cambiamento che punta a rendere la selezione più rigorosa e meritocratica, ma che ha subito messo in difficoltà alcuni allievi.

La decisione di Nicolò: restituisce la maglia del Serale

La nuova regola ha avuto un impatto immediato. Nicolò, cantante della squadra di Anna Pettinelli, aveva già conquistato la maglia del Serale grazie al solo supporto della sua coach. Tuttavia, con le nuove disposizioni, ha deciso di fare un gesto inaspettato:

Non mi sento a mio agio sapendo di aver ottenuto la maglia in modo diverso dagli altri. Voglio rimettermi in gioco e conquistarmela come tutti.

Nicolò, dopo l’approvazione da parte della produzione della proposta della maestra Celentano, ha preso una decisione importante! #Amici24 pic.twitter.com/22WB1uQ2pe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2025

Un gesto di grande onestà che ha suscitato reazioni contrastanti tra i compagni di scuola. Alcuni hanno ammirato la sua correttezza, mentre altri hanno confessato che al suo posto non avrebbero fatto lo stesso.

Per rientrare in gioco, Nicolò dovrà ottenere l’approvazione di tutti e tre i professori di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e, ovviamente, Anna Pettinelli. Se il sostegno della sua insegnante non è in discussione, resta da vedere quale sarà il giudizio degli altri due coach.