La nuova fidanzata di Spinalbese è la sosia di Belen – FOTO

Antonino Spinalbese, la fidanzata è la sosia di Belen, Ainhoa Rodríguez ma incontra pure l’ex velina Elena Barolo: ma il cuore è tutto per Luna Marì

Nel salone milanese di Antonino Spinalbese c’è un vero e proprio intreccio di volti noti e relazioni che fanno parlare. L’ex compagno di Belen Rodriguez oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto alla nuova fidanzata Ainhoa Rodríguez, giovane tatuatrice di 27 anni dalla sorprendente somiglianza con Belen – persino nel cognome.

Un pomeriggio movimentato nel salone di Spinalbese

Nel suo hair salon nel cuore di Milano, Antonino non si limita a prendersi cura dei capelli dei clienti, ma è spesso al centro di piccoli “siparietti” degni di una sit-com. In un recente pomeriggio, infatti, si è ritrovato al centro di un curioso incrocio tra presente, passato e… pettegolezzi.

Tutto è iniziato con l’arrivo di Elena Barolo, ex velina bionda e concorrente con Spinalbese del reality The Couple andato in onda la scorsa primavera su Canale 5. I due erano stati al centro di alcune voci su un possibile flirt nato proprio durante il programma.

Ainhoa e Luna Marì: la “nuova famiglia” di Antonino

Poco dopo l’ingresso di Elena, arriva anche Ainhoa Rodríguez. Forse per “marcare il territorio”, Ainhoa prende la piccola Luna Marì – la figlia di Antonino e Belen – e la porta al parco nelle vicinanze. La scena è tenera e racconta molto del legame che si sta creando tra la giovane tatuatrice e la bambina.

Mentre Elena termina la sua piega e lascia il negozio, Ainhoa rientra con Luna e si ferma a chiacchierare con Antonino. Tuttavia, l’attenzione è tutta per la piccola: Spinalbese si prende del tempo per coccolarla, pettinandola con la stessa cura e delicatezza che riserva alle sue clienti. Un gesto da vero papà affettuoso.

Cuore di papà, nonostante tutto

Nonostante i gossip e le donne che girano intorno alla sua vita, una cosa è chiara: il cuore di Antonino Spinalbese batte prima di tutto per la sua Luna Marì. È lei, con il suo sorriso e la sua innocenza, a rubare sempre la scena. Ainhoa, intanto, lascia il salone da sola – ma con discrezione.

Le immagini esclusive del settimanale Oggi