Clarissa e Jessica Selassiè, ospiti di Casa Chi, hanno parlato di numerosi argomenti riguardanti la Casa del Grande Fratello Vip e commentando le “gesta” dei vipponi. Le due sorelle hanno anche svelato se hanno sentito Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù.

Manuel? Non l’abbiamo più sentito ma gli vogliamo troppo bene… è stato il fidanzato di mia sorella e si sono un sacco amati, non potrei mai odiarlo ed è un ragazzo speciale ed una brava persona e vorrei tornare ad essere sua amica perché è come un fratello e mi ha dato un sacco di affetto quando non c’erano le mie sorelle e per me rimarrà sempre speciale perché mi ha fatto da famiglia.