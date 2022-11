Jessica e Clarissa Selassiè intervistate da Casa Chi hanno commentato Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Entrambe sono state promesse (quasi a pieni voti) dalle ex vippone.

“Antonella? Alcune cose non sono d’accordo ma è facile mettersi contro a delle ragazze giovani e le veterane fanno “branco””, ha esordito Jessica: “Ci sono anche i modi per dire determinate cose. Antonella magati è nel giusto ma spesso sbaglia i modi, specie quando si fa prendere dalla gelosia”.

Spazio anche per un parere su Nikita:

Anche Clarissa Selassiè ha detto la sua:

A me Antonella piace un sacco ma certe volte è troppo arrabbiata specie con Micol. Non puoi evitare le persone perché la casa è quella… a me piace perché è originale e non è un comodino e crea le dinamiche… a me piace.

Nikita? A me piace un sacco e la vorrei più sciolta perché è molto sulle sue ed è un po’ impostata dovrebbe liberarsi un po’ di più ma mi sarebbe piaciuto averla nella casa ed avrebbe fatto allegria. Lei come personaggio sta dando un sacco ed è una brava amica per George e mi piace questo legame.