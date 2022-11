Sophie Codegoni (incinta di Alessandro Basciano) ha avuto modo di “incontrare”, seppur a distanza, Clarissa Selassiè dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip e quasi un anno di silenzio (qui il perché).

Riassumendo, Clarissa Selassiè uscita dalla Casa ha parlato male di Sophie ed ha messo in discussione la sua storia con Alessandro Basciano (provandoci con lui).

Nel corso della sua intervista a Casa Chi, la più piccola delle sorelle Selassiè ha chiesto umilmente scusa alla Codegoni:

Lei lo sa quanto le voglio bene e se l’ho ferita mi dispiace e le chiedo scusa davanti a tutti. Per me è una persona molto speciale, noi volevamo andare a vivere insieme a Londra per un anno, per me era la mia migliore amica e mi ero molto affezionata e tuttora lo sono. Se ti ho ferita mi spiace e spero che potremmo parlare da sole e chiarirci.