Intervistata da La Nazione, Justine Mattera ha parlato del trapianto di cuore della sorella Jessica. La celebre showgirl alla fine di novembre ha lasciato l’Italia per stare accanto alla sua famiglia in questo momento così difficile.

Jessica lo scorso 11 dicembre ha dovuto affrontare un trapianto cardiaco. Justine Mattera ha condiviso una foto della sorella chiedendo l’aiuto dei follower, così come ha svelato nel corso dell’intervista:

Alcuni mi dicono che, lavorando nel mondo dello spettacolo, avrò sicuramente il denaro necessario per pagare le cure di mia sorella.

Ma non sanno che non si tratta di affrontare ‘solo’ il periodo ospedaliero (è ricoverata dall’inizio di novembre), durante il quale comunque deve sottoporsi ad interventi, numerose visite quotidiane e prelievi ogni ora, piuttosto di accompagnare il suo percorso di vita, che non sarà mai più lo stesso, perché d’ora in avanti dovrà assumere farmaci anti rigetto e sottoporsi a controlli ed esami per sempre.

E purtroppo, nel Sistema Sanitario americano, tutto ha un costo. Per il momento, quando sarà in grado di lasciare l’ospedale, starà a casa dei nostri genitori e ogni settimana dovrà eseguire biopsie per identificare eventuali criticità: perché l’organismo di Jessica, da adesso, ospita un cuore non suo.

Non ho mai pensato che Jessica non ce l’avrebbe fatta, neanche quando vedevo i miei genitori piangere in ospedale. Purtroppo la malattia è entrata nella vita di mia sorella e in quella dell’intera famiglia Mattera già durante la nostra adolescenza, cambiandoci per sempre.