Justine Mattera dice “NO” al Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo

Justine Mattera rinuncia al Grande Fratello Vip per via del cachet troppo basso. Questa l’indiscrezione di Novella 2000 che ci parla di un “niente di fatto”, per la famosa showgirl.

Ecco perché Justine Mattera ha detto “NO” al Grande Fratello Vip

Justine Mattera da tempo veste stilisti fighi e su Instagram si presente in pose sexy, ma ricche di glamour e eleganza. Ha dichiarato (paole sue) di aver rifiutato di partecipare al GF Vip per il cachet troppo basso e perché é un programma trash. Forse dimentica i tempi in cui con il marito Paolo Limiti parlava in tv con Floradora, un cane di pelouche…

Proprio Justine, aveva fatto conoscere la sua versione di recente, intervistata su Nuovo TV:

Rappresenta un genere di televisione che non mi attrae.

Manuel Bortuzzo nella Casa?

Manuel Bortuzzo parteciperà al GF Vip. Partecipare al “Grande Fratello” per far capire a tutti cosa significa essere disabili. – si legge su Dagospia – E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato.

Manuel in passato aveva rilasciato a tal proposito una intervista a Il Messaggero nella quale asseriva: