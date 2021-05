Justine Mattera al Grande Fratello Vip? Secondo le ultime indiscrezioni dell’ultimo numero di Oggi attualmente in edicola, la showgirl americana potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Justine Mattera è in pole per la prossima edizione del Grande Fratello Vip è in corso nei suoi confronti un corteggiamento da parte di Mediaset dopo che lo scorso anno era già ad un passo dal reality.

Queste le parole riportate dai colleghi di CheTVFa.

🔴 #JustineMattera è in pole per la prossima edizione del #GFVip : è in corso nei suoi confronti un corteggiamento da parte di Mediaset dopo che lo scorso anno era già ad un passo dal reality ( #Oggi )

Nel frattempo, secondo le prime indiscrezioni, pare che Pupo e Antonella Elia non saranno più opinionisti:

Dopo gli ottimi risultati ottenuti il Grande Fratello Vip tornerà a settembre su Canale 5. – scrive Giuseppe Candela – Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast (i nomi che circolano sono quasi tutti inventati) e solo in un secondo momento si occuperà degli opinionisti.

Stando alle nostre fonti non saranno riconfermati in questo ruolo Pupo e Antonella Elia. Chi arriverà al loro posto? Sembra essere quasi fatta per l’arrivo di Adriana Volpe, la conduttrice dopo il tonfo di Ogni mattina lascerà Tv8 per rientrare a Mediaset.

Impegno da opinionista finalizzato a un ritorno in futuro alla conduzione. Dietro questa operazione c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome.