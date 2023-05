Dopo le parole di Soraia Ceruti, anche Luca Salatino si è confidato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine svelando il suo punto di vista sulla rottura con la ex fidanzata dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Leggendo le parole di Soraia ho provato un senso di incredulità: lo ammetto, ci sono stati dei momenti in cui non ho dato il meglio di me, ma era perché il nostro rapporto mi faceva soffrire da tempo.

Sono ferito, ma l’amore che provavo per lei quando siamo usciti da Uomini e Donne è stata la cosa più forte che ho sentito in vita mia, e per questo motivo rimarrà per sempre dentro al mio cuore.

Sto affrontando i miei problemi di salute e sembra che pian piano ci siano dei miglioramenti, anche se c’è ancora un po’ di strada da fare. Ma, se ripenso a quello che è successo tra me e Soraia, la delusione è enorme: l’amore che provavo per lei quando siamo usciti dalla trasmissione è stata la cosa più forte che ho sentito in vita mia e per questo motivo rimarrà per sempre dentro al mio cuore.

Però mi ha ferito la fine, perché io ho fatto di tutto per salvare la nostra relazione. Per due mesi sono stato davvero molto male: è brutto dirlo, ma ora mi sento meglio perché non ci sono più quelle parti di relazione che mi facevano soffrire. Ora mi prenderò del tempo per me: cercherò una casetta mia, mi dedicherò alla mia salute (sperando di tornare sul ring presto) e al mio lavoro in un importante ristorante romano dove ho trovato un’atmosfera che mi fa stare bene.

In amore non ci sono colpevoli, si vince insieme e si perde insieme. Quando una coppia si separa bisogna analizzare innanzitutto sé stessi, capire dove si è sbagliato: gli errori quasi sempre si commettono in due, ma si può superare tutto se il sentimento è forte e non ci sono grandi mancanze di rispetto. L’importante è parlarsi e mettersi entrambi in discussione.