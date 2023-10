Sophie Codegoni, conduttrice di Casa Chi, interrogata sulla rottura con Alessandro Basciano si è dovuta interrompere perché le veniva da piangere e, anche in questo caso, non ha potuto smentire il tradimento dell’ex compagno.

Sophie Codegoni piange parlando di Alessandro Basciano

“Possiamo dire che non c’è di mezzo nessun tradimento o terze persone? Sono dei problemi interni alla coppia”, ha commentato il giornalista Valerio Palmieri.

“Purtroppo vorrei dirti questo. – ha affermato Sophie visibilmente provata – ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… “.