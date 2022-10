Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un altro, ruolo precedentemente ricoperto dall’ex Madre Natura, Sara Croce. Proprio quest’ultima è stata recentemente intervistata da The Pipol ed ha parlato dell’ex Vippona ma anche dei suoi programmi futuri e del desiderio di prendere parte al GF Vip.

Sara Croce parla di GF Vip e Sophie Codegoni

Dopo le esperienze come “Madre Natura” e “Bonas”, Sara Croce è attualmente impegnata al Maurizio Costanzo Show in merito al quale si è detta “Onorata”. Presto però potremmo vederla in un nuovo progetto che, dice, ci svelerà presto. Nel corso dell’intervista l’ex Bonas di Avanti un altro ha però svelato a cosa aspira:

Nel privato aspiro alla serenità, a vivere con una famiglia che amo. Nel lavoro invece mi piacerebbe diventare una conduttrice e avere un ruolo tutto mio in un film. Sto studiando e mi sto impegnando tanto. Sognare è gratis, no?

Intanto Sara ha già raggiunto un importante traguardo, la laurea. In merito ha commentato:

L’unico rammarico che ho è che se mi fossi laureata nei termini giusti mia nonna sarebbe stata presente alla mia proclamazione. Probabilmente sarebbe stata la persona più felice del mondo nel vedermi raggiungere questo traguardo, ma sono sicura che festeggerà con me da lassù. Dedico tutto a lei.

Sebbene si sia detta affascinata dal mondo della pubblicità, anche per via del corso di laurea intrapreso (‘relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa’), Sara Croce non disdegna affatto l’ipotesi GF Vip:

Perché no? Anche se a dire la verità preferisco di gran lunga la versione ‘NIP’! È ancora più intrigante.

Infine ha concluso rispondendo alla domanda su ciò che pensa di Sophie Codegoni, anche se diplomaticamente ha commentato:

Non l’ho ancora vista in azione.