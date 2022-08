Sara Croce lascia il ruolo di Bonas di Avanti un altro e cede il suo posto a Sophie Codegoni, ex protagonista del Grande Fratello Vip che ha sostenuto il provino con Sonia Bruganelli (come ha svelato la stessa moglie di Bonolis in ammollo nella vasca da bagno).

Ecco perché Sara Croce non è più la Bonas di Avanti un altro

L’annuncio dell’abbandono da parte di Sara Croce data il 22 giugno 2022, giorno in cui la ragazza aveva salutato il pubblico di Paolo Bonolis ringraziando tutto lo staff per l’esperienza.

La Croce, così come annunciato, farà parte del cast fisso delle prossime due stagione de Il Maurizio Costanzo Show:

Felicissima, onorata e orgogliosa per la conferma della mia presenza in tutte le puntate delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo Show! In questa esperienza sarò semplicemente Sara, una ragazza che ha un sogno e tanto, tantissimo da imparare.. Sarà sicuramente una grande occasione per crescere! Grazie al Sig. Costanzo per questa fantastica opportunità. Ci vediamo in autunno.

Nel frattempo Sophie Codegoni ha sostenuto il provino per ricoprire il ruolo e Sonia Bruganelli ci ha tenuto a precisare di non averla raccomandata: