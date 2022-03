Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, intervistati da Novella 2000, hanno commentato la vittoria di Jessica Selassiè, trionfatrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Non posso negare di essermi legata tantissimo a Giucas Casella che per me è stato come un nonno mai avuto. Per non parlare di Jessica e Lulù. – La vittoria? – ha svelato Sophie – Sono contenta, e anche Alessandro la pensa come me.

Jessica aveva bisogno di questa conferma anche per capire le sue capacità. Per me è una ragazza fantastica. Il suo interesse per Alessandro? Lei è una ragazza intelligente. Poi ha capito che tra me e lui stava nascendo qualcosa e ha instaurato una bellissima amicizia.