Edoardo Tavassi, chiacchierando con Antonella Fiordelisi sulle dinamiche del Grande Fratello Vip, ha svelato chi, secondo lui, è stato il vincitore assoluto della scorsa edizione.

Tavassi parla di Soleil: “E’ stata lei la vincitrice del GF Vip”

Come ben sapete, Tavassi non ha mai nascosto di avere un “debole” per Soleil Sorge, protagonista indiscussa della precedente edizione e, per questo motivo, secondo lui è stata la vincitrice morale dell’edizione che ha visto trionfare Jessica Selassiè:

Il Grande Fratello Vip non lo vince mai chi lo vince, ma lo vince chi fa parlare di sé. Lo scorso anno Soleil e Alex Belli lo hanno vinto.

"Il Grande Fratello non lo vince mai chi vince, ma chi si espone. Per dire l'anno scorso il gf morale l'ha vinto Soleil" EDOARDO TAVASSI URLALO 👏🏻#gfvip #SoleArmy #incorvassi

Tendenzialmente mi trovo d’accordo con questa affermazione, specie con il passare di alcuni mesi ed i risultati dell’italo americana.

Soleil Sorge ha preso in mano le redini della sua carriera prima nel ruolo di giudice de La Pupa e il Secchione e poi tornando nella famiglia del GF Vip conducendo la sua versione “party” insieme a Pierpaolo Pretelli.

Le soddisfazioni lavorative per Soleil non sono finite qui ed infatti, nel corso di questi mesi ha lanciato anche una collezione di costumi tutta sua ed ha pubblicato un libro: mica male, no?

Naturalmente queste cose cambiano da caso a caso (e da progetto a progetto).

Se si parla esclusivamente di TV, durante la quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi, il vincitore ha dato dimostrazione di essere un leader dell’edizione ma, al suo fianco sono emerse anche altre personalità come: Giulia Salemi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò (tutti volti che, attualmente, lavorano a pieno regime in TV).

Della sesta edizione invece, dal punto di vista esclusivamente televisivo, è rimasta solo Soleil Sorge (Carmen Russo nel prime time del GF Vip e attendiamo Sophie Codegoni ad Avanti un altro).