Soleil Sorge torna ad essere protagonista sul piccolo schermo. Per l’ex Vippona continua il periodo d’oro e dopo aver indossato i panni di giurata ne La Pupa e il Secchione e quelli di naufraga all’Isola dei Famosi, è pronta a fare ritorno a “scuola”. Tra gli alunni della nuova edizione di Back to school, infatti, figura anche quello della influencer.

Soleil Sorge ritrova l’ex Luca Onestini in un programma tv

Lo scorso anno era condotto da Nicola Savino, mentre quest’anno Back to school vede al timone Federica Panicucci. Le registrazioni sono appena iniziate e tra gli alunni, stando a quanto anticipato da Pipol, troviamo anche Soleil Sorge. Ma non è tutto. La parte più interessante è che l’influencer, che di recente è stata al centro dell’attenzione del gossip per via della sua chiacchierata festa di compleanno, ritroverà un suo ex fidanzato.

Lui è Luca Onestini e stando alla pagina Instagram, non mancherebbero le provocazioni reciproche: “fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi”, si legge.

A completare il cast saranno altri ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini ovvero Valeria Marini, Raffaella Fico e Cecilia Capriotti. Ma l’attenzione, a quanto pare, sarebbe tutta concentrata proprio sulla ex coppia Soleil-Onestini.