“Compleanno-Gate”, il gossip chiama e Federica Calemme non risponde (e smentisce)

Il compleanno di Soleil Sorge ha generato una sfilza di didascalie Instagram al grido di: “Sei stato invitato?”. La pagina The Pipol Gossip, ha contattato molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, facendo loro la fatidica domanda. Tra questi, presumibilmente, anche Federica Calemme.

“Compleanno – Gate di Soleil Sorge”: Federica Calemme interviene

“Ma chi sono gli assenti che non hanno risposto alle telefonate dei nostri redattori? (…) La bella coppia Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Ad entrambi squillava e cadeva giù la linea dopo poco”, si legge sul profilo Instagram in questione.

Federica Calemme, interpellata su Twitter da alcuni internauti, ha risposto di non avere mai ricevuto alcuna telefonata da parte della redazione del profilo Instagram in questione.

Questa sua risposta ha generato la pronta replica di Parpiglia (l’ideatore di “the pipol” e le sue numerose categorie: gossip, televisione, cronaca, musica, etc, etc…) che l’ha sollecitata a rispondere pubblicamente.

Questi post random sarebbero stati creati come una “mossa” di comunicazione potenzialmente geniale (secondo chi l’ha concepita) ma il risultato ottenuto, purtroppo, rischia di essere too much.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Ma a cosa deve rispondere pubblicamente, ma neanche fosse Clinton con lo scandalo Lewinsky, ma per favore pic.twitter.com/eoGbcxsabs — Paola. (@Iperborea_) July 9, 2022

Alcuni tweet su Gianmaria e Federica