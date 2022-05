Gianmaria Antinolfi dopo il Grande Fratello Vip si “sbottona” e parla anche di Soleil Sorge. Intervistato da MondoTV24, ha raccontato a quali ex concorrenti è più legato e quali, di contro, lo hanno deluso.

Sono in contatto con quelli che erano i miei amici lì dentro. Ho sempre detto che il Gf è equiparabile a un posto di lavoro. In qualsiasi posto di lavoro tu hai colleghi con cui stringi amicizia e altri che restano semplicemente colleghi, quindi rapporti cordiali che fuori dal lavoro non vanno avanti. Così è andata insomma.

Chi mi ha maggiormente deluso? Nessuno, perché comunque le persone con cui ho più stretto lì dentro che possono essere Manuel, Aldo, Miriana, Manila, Lulù, Jessica, Clarissa, Alessandro, Gianluca, Giacomo ho continuato a sentirle. Non quotidianamente come Aldo e Manuel ma le continuo a sentire.

Gianmaria ha parlato anche di Soleil Sorge commentando il suo ultimo impegno televisivo con La Pupa e il Secchione Show:

Non ho seguito, perché in genere non seguo la televisione per mancanza di tempo. Quando ho tempo libero preferisco guardare un film, però so quanto è brava lavorativamente parlando e io le ho sempre detto anche in tempi non sospetti che lei era assolutamente nata per fare questo lavoro.

Lei è portata a livello televisivo, è un animale da palcoscenico, è bravissima. Le ho sempre detto all’interno della Casa che secondo me avrebbe lavorato tantissimo, stava dimostrando che televisivamente parlando ce n’era veramente per poco lì dentro, e quindi non mi sorprende assolutamente. Le auguro il meglio, la vedo perfetta come prossima opinionista al GF Vip e poi un giorno in un programma tutto suo.