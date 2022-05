Gianmaria Antinolfi, intervistato dai colleghi di MondoTv24, ha parlato della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, avvenuta lo scorso 25 aprile tramite un comunicato stampa del nuotatore.

“Manuel ci teneva a Lulù, non me l’aspettavo!”, parla Gianmaria Antinolfi

Io mantengo assolutamente una posizione neutra, anche perché come ho sempre detto ho un bellissimo rapporto sia con Manuel che con Lulù. Per me sono due persone speciali, due grandi amici, perciò mi tengo fuori da questa storia. Poi come più volte ho detto le storie finiscono, non è detto che durino per sempre, finiscono matrimoni che durano 1o, 2o, 30 anni con figli.

Ci può stare che due persone che si conoscono in un contesto del genere possano non essere compatibili o ci possa essere qualche problema. Però questa è una loro cosa, è la loro storia e io ne rimango fuori. Auguro il meglio a tutti e due sono due persone che meritano.

Posso dire solo che non me l’aspettavo Manuel ci teneva tanto a Lulù. Quando era all’interno della Casa Manuel non vedeva l’ora di vederla, l’aspettava. Poi ti ripeto, potevo aspettarmelo o non aspettarmelo, ma oggi è una cosa naturale che le storie finiscano, non ci trovo nulla di strano. Ho visto storie ben più lunghe finire.