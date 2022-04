Durante la clip di presentazione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge aveva detto di essere pure una giornalista. Sul web, si è “scatenata” la corsa all’albo e anche FanPage ha fatto questa domanda alla ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini.

In giro si parla di me anche come giornalista, ma non risulto iscritta all’albo. Vi spiego questa cosa: era un mio sogno diventare professionista. Dal momento in cui ho iniziato a lavorare per delle testate e anche la AS Roma, mi sono trovata davanti a un bivio: proseguire nel classico percorso, oppure lavorare con la mia immagine collaborando con dei brand, cosa quest’ultima che il giornalismo ti impedisce perché in conflitto con la professione.

Davanti a questa scelta ho dovuto decidere e, nonostante il giornalismo e la scrittura restino la mia passione, ho pensato che il mio modello di comunicazione potesse essere diverso.