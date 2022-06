Soleil Sorge al mare con il fidanzato? Spunta una segnalazione

Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip ha ribadito più volte di essere impegnata ma di voler tenere la sua vita privata molto lontana dal gossip. Per questo motivo, non ha mai rivelato l’identità della persona che le fa battere il cuore.

Tuttavia, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha condiviso su Instagram alcuni scatti che ritraggono Soleil Sorge al mare con un misterioso ragazzo che dovrebbe essere proprio il fidanzato di cui tanto si è parlato.

I fan di Soleil stanno rispettando la sua decisione di mantenere alta la privacy sulla sua relazione e non stanno condividendo in alcun modo gli scatti che la ritraggono con la sua dolce metà.

Se siete curiosi di vederli potete visionare le storie Instagram di Deianira Marzano.

Felicissima per Sole che la sua relazione stia proseguendo a gonfie vele ma ovviamente noto come ogni volta non venga mai rispettata la privacy delle persone!

Io la rispetto e condivido la sua scelta quindi non pubblicherò foto fino a quando non deciderà lei di farlo❤️#SoleArmy

— Angelica #solearmy (@AngeMontalbetti) June 13, 2022