Soleil e Sophie, continua il catfight tra le due ex Vippone: la Sorge non molla

Soleil Sorge continua a rivendicare con forza le sue creazioni di costumi da bagno e controreplica a Sophie Codegoni, che proprio nelle passate ore aveva a sua volta risposto all’accusa della ex Vippona di aver copiato la sua collezione.

Soleil e Sophie, continua il catfight per i costumi da bagno

Un catfight in piena regola a dir poco imperdibile che ha come oggetto le rispettive collezioni di costumi da bagno, con Soleil che accusa Sophie di aver avuto poca fantasia, tanto da ispirarsi in modo eccessivo alle sue creazioni.

La Codegoni però, dal canto suo replica tirando in ballo la data di nascita dei costumi e lanciando una frecciatina all’ex gieffina che però non ha alcuna intenzione di dargliela vinta.

Ed ecco allora la controreplica via Twitter da parte di Soleil:

1800 circa – prima apparizione dei costumi da bagno 2022- prima apparizione della Grafica, headpiece con bikini e kimono fuoriacqua by #StateofSoleil Xoxo. Tutto il resto è storia.

La ‘guerra’ tra influencer andrà ancora avanti?