Sophie Codegoni ha copiato la collezione di costumi da bagno di Soleil Sorge? Nei giorni scorsi era scattato una sorta di catfight social tra le due ex Vippone in cui la Sorge aveva accusato la futura mamma di aver copiato la sua collezione. Una diatriba che è stata affrontata nelle passate ore da una delle dirette interessate.

In apertura del nuovo appuntamento con Casa Chi, proprio Sophie Codegoni, conduttrice del format web, è stata incalzata dai due giornalisti del settimanale Chi sulla questione legata ai costumi e sulla somiglianza con la collezione di Soleil Sorge. La compagna di Alessandro Basciano ha avuto modo di replicare lanciando una stoccata:

Io devo dire che non si finisce mai di imparare perchè sapevo che i costumi erano nati nel 1946 mi pare ma non sapevo li avesse inventati Soleil. Quindi… devo dire che non si smette mai di imparare, però magari i suoi son più carini, non lo so.