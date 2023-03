Volano stracci social tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Cosa è successo? Ad aprire le danze ci ha pensato la conduttrice del GF Vip Party.

Secondo Soleil Sorge, la sua ex coinquilina le avrebbe copiato la sua collezione di costumi, impostazione del sito compresa. Anche su Twitter si è scatenato una sorta di botta e risposta tra fan.

La Sorge, ha esposto la sua perplessità su Instagram:

Good Day e ricordate sempre, siate nati originali e non morite come copie. Chi fotocopia la personalità di altri e cerca di vivere attraverso la sua vita prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall’invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri – S. Zoncheddu.