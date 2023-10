Ferzan Ozpetek, il noto regista di origine turca, ha una vita privata molto riservata. Suo marito è Simone Pontesilli. La loro storia d’amore è iniziata nei primi anni 2000 e dopo ben quattordici anni di convivenza, il 27 settembre 2016, hanno celebrato le nozze con una cerimonia civile molto intima a Roma.

Simone Pontesilli, chi è il marito di Ferzan Ozpetek

Simone Pontesilli è una persona molto riservata e non ama particolarmente i riflettori. Non ha un profilo sui social media e le informazioni su di lui, come la sua data di nascita e la sua professione, sono molto difficili da trovare.

Tuttavia, sappiamo che Simone è l’uomo raffigurato di spalle nella foto di copertina del secondo romanzo scritto da Ozpetek, “Sei la mia vita”, che è dedicato a lui.

Ozpetek ha dichiarato in un’intervista all’Huffington Post che non ama la definizione di marito:

Sposato non è esatto (…) Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. Ogni volta rispondo sempre che il marito ce l’hanno le donne, non io. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio.

La loro storia d’amore è molto romantica e profonda. Simone spesso accompagna Ferzan negli impegni ufficiali e nelle serate più importanti, mostrando un chiaro supporto in occasioni prestigiose.