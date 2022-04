Signorini svela con quali ex del GF Vip è rimasto in contatto e parla dell’edizione “nip”: “Fosse per me…”

Alfonso Signorini, volontariamente lontano dalla televisione dopo la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di rispondere alle domande dei follower svelando alcuni retroscena con protagonisti pure gli ex concorrenti del reality.

Signorini ha svelato che, almeno per il momento, non ci sarà una edizione “nip” e “Vip” del Grande Fratello: “La mia era solo una speranza ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me lo farei solo nip”.

Il conduttore del reality show ha raccontato anche cosa ne pensa di alcuni ex concorrenti del GF Vip: “Cosa ne penso di Alessandro e Sophie? Matti e simpatici! Che rapporto ho con Soleil? Nessuno. Purtroppo. Se mi mancano le sorelle Selassiè? No perché le sento spesso”.

Alfonso ha parlato pure di Alex Belli:

Se mi manca? Diciamo che se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere.

