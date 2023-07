L’editoriale di Alfonso Signorini tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, anticipa i palinsesti Mediaset che sono stati diramati in queste ore, compresa l’uscita di scena di Barbara d’Urso che non condurrà più Pomeriggio 5.

E tutte le chiacchiere da ufficio che si fanno? Sono esaltanti. Ma che fine farà Filippa Lagerbäck? E Mauro Corona, senza la sua Bianchina? Ma è vero che Belen non farà più nulla? E Insinna come l’ha presa? Ma la Bortone su Raitre è promossa o è parcheggiata nel cimitero degli elefanti?

Care lettrici, cari lettori, quanto mi piacerebbe che tutti i giorni ci fosse il telemercato. I nomi fioccano come i pioppi in terra padana nei giorni d’estate: Bianca Berlinguer, ma anche Myrta Merlino, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, giù giù fino a comprimari e comparse con pretese da conduttori.

Spazio anche per una riflessione sugli opinionisti del Grande Fratello Vip:

La gente si fa prendere la mano e non distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste, vive e lotta insieme a noi. Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli, loro malgrado, animano pure il telemercato degli opinionisti. C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci.

E su Barbara d’Urso:

E poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha cha cha a Ballando con le stelle.