Dramma per Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo: “Dolore è insopportabile” e scoppia a piangere

Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta vive momenti difficili dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. L’ex velina, che si era confidata con le amiche, ha espresso il suo dolore: “Non accetto che una cosa così bella possa finire”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: una rottura che fa discutere

La loro storia, segnata da alti e bassi, si è conclusa quando Lorenzo ha deciso di mettere la sua libertà al primo posto. “Sono uno spirito libero, non sono pronto per una relazione seria”, ha confessato il modello, lasciando Shaila in lacrime. Tuttavia, anche Lorenzo sta affrontando una crisi personale: “Ho paura di rivivere il trauma del passato”.

Shaila ha trovato conforto nei coinquilini, in particolare Mariavittoria Minghetti e Pamela Petrarolo, che le hanno consigliato di prendersi del tempo per sé. Tuttavia, la ballerina sembra incapace di lasciar andare il passato, ribadendo: “Non riesco a smettere di pensare a noi. È dura”.

La tensione si è ulteriormente alzata quando Shaila ha fatto riferimento a un segnale importante ricevuto da Lorenzo attraverso il padre: “Non capisco come non riesca a cogliere una cosa così significativa”.

Mentre Shaila cerca di elaborare la sua sofferenza, la domanda che aleggia nella Casa è se Lorenzo avrà un ripensamento. Nel frattempo, l’ex velina ha ammesso tra le lacrime: “Che darei per tornare indietro e scegliere di stare da sola. Questo dolore è insopportabile”.

Gli altri concorrenti, pur solidali, la incoraggiano a non perdere di vista il motivo della sua partecipazione al reality: “La vita deve andare avanti, soprattutto ora che sei qui”, ha dichiarato Pamela.