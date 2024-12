Nella Casa del Grande Fratello, momenti di intensa commozione hanno visto protagonista Lorenzo Spolverato, modello milanese e figura al centro dell’attenzione per la sua personalità vivace e le indiscrezioni sulla sua vita privata. Durante un dialogo profondo con Pamela Petrarolo, Lorenzo ha rivelato frammenti di un passato doloroso che ancora lo tormenta, portandolo alle lacrime.

Lorenzo ha recentemente deciso di interrompere la relazione con Shaila Gatta, ballerina napoletana, con cui aveva cercato una riconciliazione. Durante una confidenza con Eva Grimaldi, il modello ha ammesso:

Nonostante la separazione, entrambi sembrano vivere un senso di vuoto che li ha visibilmente segnati negli ultimi giorni.

In una conversazione privata con Pamela, Lorenzo ha accennato a una relazione passata che gli ha lasciato cicatrici profonde, ammettendo di non aver mai confidato nemmeno a Shaila questo dolore:

“Non ce la faccio. Ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Io non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo. Per quello che non l’ho mai tirato fuori e non potrò mai dirlo.

Sui social, molti spettatori hanno ipotizzato che Spolverato abbia vissuto un evento traumatico legato a una presunta violenza, ma la natura esatta di quanto accaduto rimane privata.

Pamela, con grande empatia, ha spronato Lorenzo a rivolgersi a esperti per affrontare il suo dolore:

Tu hai paura di rivivere questa cosa e di non riuscire… Parlarne è un atto di grande coraggio. Ti sembra di impazzire, ma tu non impazzirai perché tu sei più forte di quella cosa e te lo devi mettere in testa.

Pensa che la tua vita ha un valore enorme e pensa che la vita è una sola e tu non te lo puoi permettere. Non può vincere il male sul bene, mai, non vincerà il male. E non può vincere la paura. Se devi attraversare questo dolore per arrivare ad una serenità, tu purtroppo lo devi fare.

Lo devi fare per te, per la tua famiglia, per chi ti vuole bene. Non so la modalità, ma ti devi fare aiutare e noi non abbiamo gli strumenti.

E io sono certa che tu piano, piano sgretolerai questo dolore con le tue mani. Hai sofferto troppo per non vedere la luce. I tuoi non sanno nulla vero? Adesso possono solo aiutarti li esperti e chi ha gli strumenti, nessun altro. Nel non dirlo ai tuoi e a Shaila per proteggerli hai fatto un grande gesto d’altruismo.