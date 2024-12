Shaila Gatta si scaglia contro Amanda: “Inciuci e pettegolezzi, basta!” Loredana Lecciso non resta in silenzio

Al Grande Fratello le tensioni non mancano mai, e questa volta al centro della scena ci sono Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Durante un acceso sfogo nella sauna, Shaila ha lanciato pesanti accuse contro Amanda, criticandola per i suoi comportamenti che, a suo dire, sarebbero più adatti al “giro dei pettegolezzi” che a un confronto diretto. “Fa paura” ha detto la ballerina, aggiungendo: “Non ha le pa*** per parlare”.

Shaila Gatta contro Amanda Lecciso: lo scontro infiamma il Grande Fratello

La situazione è esplosa quando Amanda avrebbe insinuato che il legame tra Shaila e Lorenzo Spolverato non fosse autentico. Un’affermazione che ha acceso l’ira di Shaila: “Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma chi sei per giudicare il mio amore?”.

La difesa di Loredana Lecciso su Instagram

Non è tardata ad arrivare la reazione di Loredana Lecciso, sorella di Amanda, che ha scelto i social per replicare alle accuse di Shaila. Attraverso una storia su Instagram, Loredana si è schierata al fianco della sorella, consigliandole di non lasciarsi influenzare: “Amanda, continua a volare alto”.

La showgirl ha anche lasciato intendere che potrebbe esserci un confronto diretto tra le due protagoniste del litigio. Un momento che Alfonso Signorini potrebbe sfruttare per accendere ancora di più i riflettori sul programma.

La puntata di lunedì 23 dicembre promette scintille, e molti si chiedono se Amanda Lecciso risponderà direttamente alle accuse o manterrà il suo atteggiamento pacato.