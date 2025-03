Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato in diretta al Grande Fratello

Serata di tensione durante la finale del Grande Fratello, con un confronto acceso tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo essere stata eliminata, la ballerina ha varcato nuovamente la porta rossa per un faccia a faccia con il suo ex, lanciando accuse forti e inaspettate.

Dopo una settimana di riflessione fuori dalla casa, Shaila ha espresso tutto il suo malessere nei confronti della relazione con Lorenzo. Il suo discorso, carico di emozione e dolore, ha colpito nel segno durante la finale del Grande Fratello:

È stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Non mi capacito come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo, hai cercato di allontanarmi da tutti. Questo non è un amore sano. Dovevo uscire per rendermene conto. Ora mi voglio bene e mi rispetto. L’amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga. Nel falsume non hai tutelato me. Sono una persona che ha vissuto un amore tossico. Avrei avuto bisogno di aiuto. Anche i concorrenti hanno creato solo dinamiche, mentre io andavo aiutata. Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi. Mi dispiace di esserci ricaduta anche l’ultima volta. Ti devi assumere le tue responsabilità. Quando uscirai vedrai.