Concorrenti The Couple: svelati i nomi del cast e gli opinionisti

Ecco chi saranno i protagonisti di The Couple, in partenza il 7 aprile su Canale 5

Archiviato velocemente il Grande Fratello, è arrivato il momento di tuffarci in The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi dal prossimo lunedì 7 aprile. Il cast non è ancora chiuso, ma oggi emergono i nomi dei primi concorrenti: scopriamoli.

Concorrenti The Couple: chi sono e possibili opinionisti

Sei, in tutto, le puntate di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5, con finale prevista per il prossimo 12 maggio.

Oltre alla messa in onda della puntata nella prima serata del lunedì, occorre ricordare che sarà possibile seguire, in perfetto stile Grande Fratello, le gesta dei concorrenti di The Couple, 24 ore su 24, in diretta sul canale 55.

A proposito dei concorrenti, in tutto saranno otto coppie (amici, parenti, fidanzati, antagonisti) che vivranno nella medesima Casa del Grande Fratello e saranno chiamati a compiere sfide fisiche e psicologiche, al fine di ottenere dei bonus.

Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, le coppie finora rese note sono: le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei, le ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi con l’ex fidanzato e attuale migliore amico Pierangelo Greco.

A loro vanno ad aggiungersi, secondo un boom di Davide Maggio, anche la pugile Irma Testa con la sorella Lucia.

E sempre Davide Maggio svela i possibili opinionisti, in attesa della conferma: Simona Izzo e Luca Tommassini.