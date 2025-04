The Couple ai nastri di partenza: svelati i due opinionisti

Manca ormai pochissimo al debutto di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, e arrivano importanti conferme su chi siederà nel ruolo chiave degli opinionisti. Dopo settimane di indiscrezioni, è ora ufficiale la presenza in studio del coreografo Luca Tommassini e della giornalista Francesca Barra.

The Couple: Luca Tommassini e Francesca Barra opinionisti del nuovo reality di Canale 5

La notizia è stata anticipata da Davide Maggio, che aveva preannunciato la possibilità ma parlava ancora di trattative in corso. Ora però, la redazione può confermare che le firme sono arrivate: sarà proprio questa la coppia di opinionisti a commentare le dinamiche del programma, che metterà alla prova relazioni, convivenze e segreti delle coppie protagoniste.

Chi sono gli opinionisti di The Couple

Luca Tommassini, volto noto al grande pubblico per il suo lavoro in ambito coreografico e televisivo, porterà in studio la sua esperienza nello showbiz e una sensibilità particolare verso la comunicazione non verbale, fondamentale in un format che punta a esplorare l’intimità dei rapporti umani.

Accanto a lui ci sarà Francesca Barra, giornalista, scrittrice e conduttrice già molto attiva su Mediaset: attualmente al timone del programma 4 di Sera Weekend su Rete 4, insieme a Roberto Poletti. Un mix di competenze e prospettive che promette un confronto acceso e appassionato sui risvolti psicologici e comportamentali dei concorrenti.

Simona Izzo fuori dal cast: il motivo

Non sarà della partita Simona Izzo, nome che circolava con insistenza tra i possibili opinionisti. L’attrice e regista, già da tempo assente dal tavolo de La Vita in Diretta, ha scelto di non prendere parte al progetto per concentrarsi su una nuova serie televisiva targata Mediaset, al via a breve.

Si tratta di un prodotto ancora top secret, ma secondo fonti attendibili la Izzo sarà coinvolta sul set insieme a Gabriel Garko e Anna Safroncik, già diretti in passato nella miniserie Se Potessi Dirti Addio. Il ritorno sul set segna un momento importante per Simona Izzo, che avrebbe dunque preferito investire energie nella fase di preparazione e avvio delle riprese, lasciando spazio a volti nuovi nel panorama del commento televisivo.

Attesa altissima per il debutto di The Couple

L’esordio di The Couple è fissato per lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi pronta a guidare una nuova avventura televisiva che si preannuncia carica di tensioni, colpi di scena e momenti emotivamente forti. Il format, completamente inedito per il panorama italiano, promette di mettere a nudo dinamiche relazionali, conflitti e fragilità, sotto lo sguardo attento degli opinionisti.

Con la coppia Tommassini-Barra in studio, The Couple punta su competenza, empatia e capacità analitica, mentre l’assenza di un personaggio di spicco come Simona Izzo apre già a nuove prospettive narrative, dentro e fuori dal reality.